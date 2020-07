Zlatan zničil Sampdorii a zajistil Milánu Evropu. Juventus nedal gól

Italská Serie A má před sebou už jen poslední kolo, to přeposlední přineslo pár odpovědí, ale stále je tu několik otázek. O druhé místo stále může zabojovat Lazio Řím, které sestupující Brescii porazilo 2:0. Zlatan dvěma góly a asistencí poslal AC Milán do Evropské ligy a jistý mistr Juventus nedal Cagliari ani branku.

Fotbalisté AC Milán si pojistili předkolo Evropské ligy a velkou zásluhu na tom má Zlatan Ibrahimovič. V předposledním kole Serie A se trefil na hřišti Sampdorie hned dvakrát.





Skóre otevřel švédský kanonýr už ve čtvrté minutě zápasu povedenou hlavičkou. Díky tomu se stal prvním hráčem v historii, který dal 50 ligových gólů v obou milánských týmech. Za Inter jich má 57.



V 52. minutě poté Zlatan hlavou asistoval Hakanu Calhanogluovi a Turek mu gólovou přihrávku o 6 minut později vrátil. Sampdoria v 78. minutě neproměnila penaltu a na Askildsenův gól ze závěru utkání zareagoval ještě Leao, takže AC si pohodlnou výhrou 4:1 zajistilo šesté místo, které milánský klub posílá do Evropy.



Lazio Řím stále doufá v druhé místo. Výhra 2:0 se sestupující Brescií byla povinností a v posledním kole musí Římané vyhrát v Neapoli a doufat v remízu Atalanty s Interem, pak by Lazio zakončilo sezonu na druhém místě. Zápas s Brescií využil také Ciro Immobile k upevnění pozice nejlepšího střelce, když v 82. minutě uzavřel skóre zápasu.



To Juventus, který už má jistý titul, poprvé od loňského září v lize nedal gól. Na hřišti Cagliari parta kolem Cristiana Ronalda pálila šance a skórovali jen domácí. Cagliari vyhrálo 2:0 a Starou dámu porazilo poprvé od listopadu 2009. Jelikož Ronaldo za celý zápas neskóroval, na Immobileho ztrácí již 4 zásahy a proti AS Řím by v posledním kole musel střílet góly jako na běžícím páse, aby mohl pomýšlet na korunu krále střelců.

Lazio Řím - Brescia 2:0 (1:0)

Sampdoria - AC Milán 1:4 (0:1)

Sassuolo - FC Janov 5:0 (2:0)

Udinese - Lecce 1:2 (1:1)

Verona - Spal 3:0 (2:0)

Cagliari - Juventus 2:0 (2:0)

Fiorentina - Bologna 4:0 (0:0)

Turín FC - AS Řím 2:3 (1:2)