Démon Zlatan: Hattrickem rozhodl derby, první gól byl jako z říše snů

Zlatan Ibrahimovič opět oslnil celou Ameriku. Zavřel pusu všem kritikům a noční derby o Los Angeles rozhodl hattrickem. Všechny tři góly byly parádní, zvláště ten první ale stál za to.

Debry vždy nabídne skvělou atmosféru, to co s bojem o Los Angeles provedl Zlatan je ale neuvěřitelné. Zápas mezi LA Galaxy a Los Angeles FC proměnil ve svojí one man show.



Švédova jízda začala už v osmé minutě. Nákop si zpracoval hrudí, přehodil si protihráče a bombou z voleje vyrovnal na 1:1. Fanoušci byli u vytržení. A ještě aby ne. Je dost možné, že tento gól bude aspirovat na nejhezčí gól sezony napříč všemi kontinenty.

Sedmatřicetiletý útočník byl střelecky i nadále aktivní a opět se prosadil v 56. minutě. Polenta ho našel fantastickým centrem a Zlatan zblízka hlavou strhl vedení na stranu Galaxy.



Svou jízdu uzavřel o čtvrt hodiny později. Zpoza vápna natáhl ke střele a přízemní ranou k tyči dovršil svůj hattrick. I když v nastavení Los Angeles FC snížilo na 3:2, Zlatan dal jasně najevo, komu město andělů patří.

Po zápase se vrátil i ke srovnání s Carlosem Velou, kterého nazvali hráči nejlepším fotbalistou MLS. "Velu opravdu respektuji, je to dobrý hráč. Udělali jste ale velkou chybu, když jste ho srovnávali se mnou."