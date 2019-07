Zlatan to jen odstartoval. V MLS padaly parádní góly!

Hned jak se pustili novináři do Zlatana Ibrahimoviče a řekli mu, že není nejlepším fotbalistou MLS, ukázal jim na hřišti opak. Derby týmů z Los Angeles proměnil na svojí one man show a rozhodl ho hattrickem. A zvlášť první gól stál za to.

Nakopnutý centr si zpracoval hrudí, přehodil si dotírajícího protihráče a bombou z voleje propálil bezmocného brankáře. Tento gól bude jednoznačně aspirovat na nejhezčí gól roku. A to možná i za hranicemi Ameriky.

V noci ze soboty na neděli na Zlatana navázali kolegové z ostatních týmů. Jako by se útočník New York City Hébera U švédského virtuose inspiroval. Při zpracování si totiž vzpomněl na jeho první gól, ztlumil míč hrudí a zblízka se položil do střely.

Svým gólem zaujal i Mauro Manotas v zápase Toronta s Houstonem. Manotas dostal míč před šestnáctku, tam neuvěřitelně vymotal tři hráče a dostal se přímo před brankáře. Tváří v tvář poslední překážce se nemýlil a zvýšil už na 3:0.

Velkou parádu si dovolil i Marco Fafián. Ten zápas Philadelphie s Chicagem odstartoval neuvěřitelnou ranou z první.

Zámořská noc nebyla jen o krásných gólech. Mezi Vancouverem a San Jose padl také jeden hodně kuriózní. Útočník San Jose se opřel za hranicí šestnáctky do míče, ke vší smůle ale trefil pouze tyč za brakářem Crepeauem. Od té se ale balón odrazil do zad bezmocného gólmana a doplachtil do sítě.