Zlatanův výbuch zastínil hattrick: Táhni domů ha*zle, vyřval trenéra

Derby mezi LA Galaxy a Los Angeles FC se proměnilo pouze v zápas Zlatana Ibrahimoviče. V 8. minutě vyrovnával na 1:1 famózní ranou, kdy si míč zpracoval na prsou, přehodil si protihráče a z voleje parádní ranou zakončil na zadní tyč.

Ve druhé půli skóroval ještě dvakrát a zařídil vítězství 3:2. Jenže závěr zápasu sedmatřicetiletý útočník nezvládl. Když procházel kolem trenéra losangeleského FC, nastala hodně ostrá výměna názorů. „Na*er si,“ začal řvát Zlatan.

LAFC staff not happy with Zlatan elbow after epic hat trick. #ElTraffico #LAGalaxy #LAFC



Go Home. You little b*tch. Go home pic.twitter.com/uGOjL5Lnfy