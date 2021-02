Zápas NHL Buffala s Islanders se ruší! Na vině je počasí a covid

Hokejisté Buffala měli problém při cestování. Kvůli počasí byl odložen jejich let do New Yorku, kam mohli přiletět až během úterý.

Koronavirový protokol má jasně daná pravidla ohledně testování a trasování všech hráčů i členů týmu, a jelikož tyto regule se nedaly splnit, NHL musela zápas odložit na zatím nespecifikovaný budoucí termín.

Odložený zápas bohužel v letošní NHL není žádnou výjimkou. Později do sezony naskočil Dallas, v jehož řadách bylo několik hráčů s pozitivním testem na covid-19. Naposledy se musela odkládat utkání Vegas Golden Knights, kterým vypadl ze hry celý trenérský tým a poté byl na covidový protokol připsán i jeden z hráčů.

Celkem třinácti týmům se tak v letošní sezoně změnil zápasový rozvrh. Změny postihly všechny tři americké divize, pouze ta kanadská zatím běží přesně dle rozpisu.

The 15 postponed NHL games so far this season span all 3 US divisions and have disrupted schedule for 13 of 24 US-based teams:



East: Devils, Rangers, Penguins, Islanders, Sabres



Central: Stars, Panthers, Hurricanes, Lightning, Predators



West: Golden Knights, Sharks, Blues — Stephen Whyno (@SWhyno) February 2, 2021