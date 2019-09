Zákrok roku: Brankář po sprintu vyrazil střelu zády k míči!

Vše se odehrálo v prvním kole egyptské nejvyšší ligy v zápase Pyramids s Enppi. Gaad fantasticky vyběhl mimo brankoviště a hlavou v letu poslal míč do bezpečí. Alespoň na první pohled.



Odhlavičkoval ho totiž jen do míst, kde stál jeden z jeho soupeřů. Ten nad ničím nepřemýšlel a z voleje vystřelil přímo na bránu. Gaad se ale okamžitě zvedl ze země a pelášil zpátky do brány. A když viděl, že míč míří přímo do sítě, zády k němu vyskočil a dostal ho mimo tři tyče.



A goalkeeper. Defender. Sweeper. This maverick truly exemplify the last line of defence in #Egypt. pic.twitter.com/sxi7HU6Ib8 — Oluwashina Okeleji (@oluwashina) 22. z 2019

Enppi to ale k ničemu nebylo, v prvním kole padlo jasně 4:0.