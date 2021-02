Zacha opět asistoval a Devils oplatili Sabres poslední porážku

Devils vstoupili do zápasu naprosto fenomenálně. Už po dvaceti sekundách skóroval z úniku Michael McLeod. Druhá branka padla naopak 16 sekund před sirénou a byla hodně šťastná. Na brankovišti aktivní Andreas Johnsson díky několika odrazům dostal puk za záda Huttona.

Sabres to ale nepoložilo a dokázalo srovnat. Curtis Lazar tečoval pokus Ristolainena a ve 35. minutě snížil. 72 sekund na to už bylo srovnáno. Rasmus Dahlin se na modré opřel do puku a prostřelil úplně vše. Jenže sekundu před koncem druhé třetiny se po opakované střele Milese Wooda opět radovalo New Jersey.

Další srovnání přišlo v poslední dvacetiminutovce. Rasmus Ristolainen se dostal k několika dorážkám a překonal tak dhostujícího gólmana. Devils poslala do vedení opět skvěle hrající čtvrtá lajna. Podruhé se v zápase prosadil Michael McLeod a Hutton určitě neměl čisté svědomí. Poslední gól vstřelil přes celé hřiště do odkryté branky Miles Wood, který tak skóroval také podruhé. U této branky asistoval i Pavel Zacha.

Buffalo Sabres - New Jersey Devils 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Branky: 35. Lazar (Ristolainen, McCabe), 36. Dahlin (Olofsson, Eichel), 44. Ristolainen (Olofsson, Eichel) – 1. M. McLeod (P. K. Subban, R. Murray), 20. J. Hughes (Bratt, T. Smith), 40. Wood (Kuokkanen), 51. M. McLeod (Wood, Bastian), 60. Wood (Zacha, Severson).