Zacha musí přidat! Nikdo nedraftuje šestku, aby mu jen bránila, míní Pešán

Druhá formace, přesilové hry, přesto to v podání hokejisty New Jersey Devils Pavla Zachy zatím stále není žádná sláva. Od startu NHL zatím zaznamenal v devíti zápasech čtyři body, jenže od bývalé šestky draftu se stále čeká více. S tím souhlasí také reprezentační trenér Filip Pešán.

"S tím, že hraje i přesilové hry, tak se od něj určitě očekává více kanadských bodů. Upřímně nikdo nedraftuje hráče na pozici číslo šest, aby mu jenom bránil," vysvětluje Pešán, který však stále ví o jeho útočných schopnostech. Jen je potřeba je probudit.

Názornou ukázkou, že to zatím není v případě Pavla Zachy ideální, byl moment z nedělního utkání proti Buffalu. 23letý český útočník totiž trestuhodně netrefil prázdnou branku a posléze z frustrace rozmlátil hokejku.

Zacha smashing his stick down the hall way after missing a glorious opportunity #LetsGoBuffalo #NJDevils pic.twitter.com/gkt8aCgBaT — Buffalo Hockey moments (@SabresPlays) January 31, 2021



Na druhou stranu si český talent dokázal už v minulé sezoně upevnit místo v sestavě Devils a v letošní sezoně tak hraje ve druhé formaci, a navíc má možnost hrát přesilovky. Má sice také hodně defenzivních úkolů, ani to by však podle Pešána nemělo bránit, aby byl bodově produktivnější.

"V týmu má nyní opravdu velkou roli, chce to jenom přidat v bodech," dodává Pešán, který by však případně neměl problém Pavla Zachu nominovat do reprezentace, i s ohledem na jeho dřívejší ne zrovna ideální vztah k nároďáku.





Zacha opět asistoval a Devils oplatili Sabres poslední porážku

"Musel bych s ním samozřejmě mluvit, ale jsem přesvědčený, že neexistuje Čech, který by nechtěl reprezentovat zemi třeba na mistrovství světa," uzavírá český reprezentační kouč.