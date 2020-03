Wimbledon se podle mě taky zruší, tuší Plíšková. Doma hlavně cvičí

Stejně jako většina českých sportovců je i Karolína Plíšková doma. Ve volném čase ale nezahálí a věnuje se tréninku. „Tréninků je samozřejmě míň, ale pořád mám kondiční plán. I raketu párkrát do týdne držím na tréninku v ruce. Cvičím i doma. Máme činky a spoustu načiní. Když to jde, tak si jdu ven zaběhat.“

Kromě tréninků se ale také věnuje rodině. „Byla jsem doma i na své narozeniny, na které jsem byla většinou v Miami. Snažíme se být s Michalem co nejvíc doma. Čteme, sledujeme seriály, filmy, prostě vše, co se dá. Občas proběhne i nějaký ten úklid.“





Pobyt v domácí karanténě jí ale zatím na nervy neleze. „Jsou to dva týdny, co jsme se vrátili a musím říct, že (být doma) mi zatím nevadí. Furt se nenudím. Zatím si to užívám, ale určitě za měsíc nebo za dva přijde krize, protože nikdo z tenistů nejsme zvyklí být takto doma, takže jsem ráda, že si to můžeme užít.“

Zároveň ji hodně mrzí, že se olympiáda musela kvůli pandemii koronaviru odložit. „Olympiáda mě mrzí, hodně jsem se těšila, zjišťovala si už nějaké věci. Tokio jako město mám moc ráda. Pozitivní ale je, že olympiádu nezrušili, toho jsem se obávala nejvíc, protože nevím, kde moje kariéra bude za čtyři roky. Všichni sportovci tak budou mít šanci si tam zahrát. Doufám, že se na ni dostanu a budu moci hrát,“ říká Plíšková, která se domnívá, že se odloží i Wimbledon.

„Víme, že do června se žádný turnaj hrát nebude. Osobně si myslím, že se nebude hrát ani Wimbledon, který je v plánu v červenci. To se snad dozvíme příští týden. Já to osobně vidím, že hrát se bude až po letních prázdninách nebo na začátku září.“