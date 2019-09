Vyhrát derby? Nádherný pocit, směje se bývalý sparťan Hovorka

Je jedním z hráčů, proti kterým byla namířena akce určité části sparťanských fanoušků Krysa pro krysu. Stoper David Hovorka na Spartě fotbalově vyrostl. Přišel do ní v devíti letech, ale po sedmnácti letech z ní v lednu odešel do Jablonce a po půl roce se už stěhoval do Slavie. V neděli pak poprvé v kariéře nastoupil v derby v dresu Sešívaných a výborným výkonem přispěl k vítězství 3:0.

Tlak na svoji osobu Hovorka ustál. Bezchybným výkonem dirigoval obranu Slavie, navíc za faul na něj dostal Benjamin Tetteh červenou kartu.

„Vyhrát derby je nádherný pocit. Před zápasem jsem přemítal, jak to bude probíhat, aby mě to nerozhodilo. Trochu to na mě zapůsobilo, byl jsem tu dlouhý čas. Nevím, co k tomu mám říci. Jsem teď na druhé straně, jsem rád, že mohu hrát Ligu mistrů za Slavii. Jsem rád, že jsme to zvládli,“ řekl Hovorka po zápase.

Nadvlda pokrauje! #derbyjenase



Neporazitelnost ze z 2016 petrvv! S @ACSparta_CZ u jsme neprohrli dlouhch 1092 dn! #vladciprahy



9 zpas, 5 vher, 4 remzy, 19 gl! #spasla pic.twitter.com/V3Z4kjxAR7 — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 22. z 2019

„Rivalitu znám z jedné strany, teď jsem ji poznal i ze strany Slavie. Emoce tam jsou, já jim rozumím, ale už jsem to zmiňoval. Moje cesta se nějak vyvíjela, i když je asi jedno, jak to budu rozebírat dál. Jsem rád, že jsem ve Slavii, tohle musím ignorovat a jít dále,“ dodal.



Pískání sparťanských fanoušků se šestadvacetiletý obránce snažil ignorovat. „„Já to mám docela rád. Když si to vezmu, tak jsem z toho byl dříve docela nervózní, ale s postupem času to beru ve svůj prospěch. Užívám si to,“ konstatoval.