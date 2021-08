Všechno je připraveno na návrat Krejčího. Dojde na souboj s Jágrem?

Hokejová extraliga se může těšit na zajímavý souboj v následujícím ročníku. Do Olomouce se vrací čtvrtý nejproduktivnější Čech v historii NHL – David Krejčí. A právě on může na souboj vyzvat toho nejlepšího. Jaromíra Jágra.

Následuje ovšem otázka, jestli bude Jaromír Jágr fit a bude se cítit na takový souboj. Hrající legenda se jasně vyjádřila, že očekává, že v následujících letech bude spíše hrát ve třetí nebo čtvrté lajně. A že už není na tom tak dobře po herní stránce, jako bývala v minulosti.

Sám ale skončit nechce, protože si je vědom ztrát ze strany sponzorů. To David Krejčí už má v Olomouci připravený dres a bude se těšit na návrat do nejvyšší české soutěže po devíti letech. Při výluce v NHL reprezentoval dres Pardubic a ve čtyřiadvaceti zápasech si připsal 16 gólů a 11 asistencí.





Velkou motivací pro rodáka ze Šternberka bude to, že v hledišti bude pravidelně sedávat jeho rodina. Ostatně to byl také důvod, proč se rozhodl vrátit se ze zámoří právě na Hanou.

První střetnutí Jágra s Krejčím by teoreticky mohlo nastat 1. října, kdy budou Kohouti hrát v azylu soupeře. Pravděpodobně tedy v Chomutově. Ovšem při takovém střetnutí by se fanoušek nemohl divit, kdyby Kladno uspořádalo utkání třeba v O2 aréně. Tento souboj by mohl vysočanskou halu vyprodat.





David Krejčí si v březnu připsal svůj jubilejní 700. bod v NHL, další body však už pravděpodobně nepřidá: