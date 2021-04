Ve Vancouveru řádí brazilská mutace. Nemoc skolila už přes polovinu týmu

Problémy Vancouveru začaly v úterý, kdy byl Adam Gaudette stažen z tréninku kvůli pozitivnímu testu na covid-19. V následujících dnech bylo na covidovou listinu připsáno dalších šest jeho spoluhráčů a v sobotu jich přibylo dalších sedm.

Během neděle ale tento počet ještě výrazně vzrostl a aktuálně už je nakažená více jak polovina týmu.

prozradil pro ESPN jeden z hráčů Vancouveru. Žádný z hokejistů by však neměl být hospitalizován v nemocnici.

Podle ESPN se Canucks potýkají s brazilskou mutací viru, která je infekčnější. Mimo hru jsou proto Adam Gaudette, Travis Hamonic, Alex Edler, Braden Holtby, Quinn Hughes, Zack MacEwen, Antoine Roussel, Travis Boyd, Thatcher Demko, Jayce Hawryluk, Bo Horvat, Tyler Motte, Tyler Myers a Brendan Sutter a další.

Vancouver má prozatím odložené všechny zápasy do osmého dubna, ale vzhledem k tomu, že posledních sedm jmenovaných hráčů bylo na listinu přidáno teprve v sobotu, se dá očekávat, že se tento termín ještě posune a nedá se vyloučit, že na listinu přibydou po neděli ještě další hráči.

