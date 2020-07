V Srbsku mají jasno! Kanga se stěhuje z Letné do Crvené Zvezdy

29letý špílmachr patřil mezi stěžejní opory Sparty Praha a zejména v letošní sezoně se stal miláčkem letenských tribun. Nicméně nyní to vypadá, že se cesty Sparty a Kangy po dvou letech rozejdou.

Podle srbských médií má totiž Kanga namířeno tam, odkud ho Sparta v roce 2018 kupovala, tedy do bělehradské Crvené zvezdy. Podle serveru b92.net si má gabonský záložník vydělat 500 tisíc eur ročně (přes 13 milionů Kč). Další peníze pak dostane za případný postup do Ligy mistrů a vítězství v srbské lize.



Podle tamních médií tak Guélor Kanga odmítl další působení ve Spartě i přestup do tureckého Trabzonsporu a míří zpátky do Bělehradu, kde si to údajně moc oblíbil. V Crvené zvezde by měl podepsat tříletou smlouvu.

News today is that Gabonese midfielder Gulor Kanga is about to make his return to #FKCZ after his Sparta Prague contract expiration. As if this year hasn't been odd enough already. pic.twitter.com/NHBx6NlT1E