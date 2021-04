Úspěšný vstup Bouzkové! Antukové jaro začala na výbornou

Česká tenistka Marie Bouzková vstoupila úspěšně do antukového turnaje v americkém Charlestonu. Soupeřku Timeu Babosovou porazila ve dvou setech 6:2 a 7:5.

22letá rodačka z Prahy vstoupila do antukového jara naprosto výborně. Maďarku Babosovou vyprovodila z kurtu ve dvou setech. V tom prvním se utrhla od stavu 1:1. Následně odkočila do stavu 4:1 a set naprosto v pohodě dotáhla do vítězství 6:2.

Druhý byl o dost zajímavější. Babosová zlepšila hru, začala předvádět více vítězných úderů a vycházela ji hra na síti. Vedla už 4:0, ale Bouzková se na zelené antuce vzchopila a začala dotahovat.

Snížila na 3:4, Babosová uhrála další gem a Češka měla nůž na krku. Jenže následně uhrála všechny čtyři následující hry a nakonec zvítězila 7:5. O postup do osmifinále se utká s Australankou Aljou Tomljanovičovou.

