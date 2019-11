Trpišovský není jako Conte! Do sexu svým svěřencům nemluví

Ve středu večer se oba týmy utkají v pátém utkání Ligy mistrů. Kromě tematických dotazů na taktiku, rozestavení či zranění, padl i jeden, který se fotbalu vůbec netýkal. A to, jestli Trpišovský také radí hráčům v sexu.

„Já se rozhodně do sexuálních věcí svých svěřenců nepletu. V tomhle jsou kluci zkušení, někteří mají i rodiny,“ pravil dost pobaveně Trpišovský.

To kouč Interu Conte minulý týden pro francouzský deník L´Equipe řekl toto: „Během sezóny by neměl styk trvat moc dlouho a hráči by měli vynakládat minimální úsilí, tudíž by měli být pod svou partnerkou. Ideálně se svou manželkou, aby nemuseli podávat výjimečný výkon."