Měsíc a konec? Dánský fotbalista by se z Barcelony mohl pakovat

Dobrodružství dánského útočníka ve službách katalánského velkoklubu bude mít pravděpodobně jepičí život. Martin Braithwaite přišel do Barcelony na konci února, nicméně už teď se spekuluje, že by mohl z vedoucího týmu LaLigy zase brzy odejít. Zájem o jeho služby mají v Premier League i v italské Serii A. Otázkou však také je, kdy a jestli vůbec se fotbalové ligy po pandemii opět rozběhnou.

Příchod Braithwaita do Barcelony byl ve všech ohledech dost kuriozní, zejména proto, že dánský forvard přišel z Leganés až po skončení přestupového období.





Nicméně katalánský klub si zjednal za zvláštních podmínek výjimku a za 15 milionů liber přestup last minute uskutečnil.



Nicméně anabáze osmadvacetiletého fotbalisty v dresu Barcelony se možná brzy dočká konce. Hráč, který měl nahradit zraněného Ousmane Dembelého, se dobře nejevil už při úvodní představovačce a následně útočník zasáhl jen do třech utkáních.





Jeho další účinkování pak zhatila pandemie koronaviru a Braithwaite tak momentálně sedí doma se zamotanou hlavou. Rodák z Esbjergu sice do Barcelony přicházel s vědomím, že je pouhou „záplatou“ za zraněného hráče a v létě může odejít, přesto doufal, že si svými výkony řekne o významnější roli v týmu a v dresu katalánského velkoklubu vydrží déle.



Současná situace však nahrává spíš variantě, že by mohl opět měnit dres. Mezi nejvážnější zájemce o jeho služby patří Everton a West Ham, kde by se mohl setkat s českým fotbalistou Tomášem Součkem. Řeší se však také případný přesun do Itálie, kde zaujal FC Turín a Sassuolo.





Další průběh jeho sportovní kariéry však teď není momentálně v jeho rukách, stejně jako v rukách majitelů fotbalových týmů. Bude totiž záležet, zdali pandemie koronaviru ustoupí a fotbalové ligy se opět rozběhnou, aby případně stihly dohrát soutěže do 30. června, což by znamenalo, že by se výrazně neměnilo ani přestupového období.