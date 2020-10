Tři české týmy v osudí. Ve hře je i Arsenal, AS Řím nebo Tottenham

Všechny tři české týmy tak mohou do základní skupiny dostat například Arsenal, Tottenham, AS Řím, Neapol nebo například Leverkusen, kde momentálně hraje útočník Patrik Schick.

Sparta se Slavií si pak určitě nezahraje proti Ludogorci Razgrad, který vede kouč Pavel Vrba, nebo například proti anglickému Leicesteru.



Naopak jako hratelný soupeř se v prvním koši například jeví portugalská Braga nebo belgický Gent, kde hraje exslávistický Michael Ngadeu

Ve druhém koši je pak stejně jako letenský tým i Crvena Zvezda Bělehrad. Guélor Kanga si tak proti svým bývalým spoluhráčům taktéž nezahraje. Může se však střetnout s Libercem.



Hodně nevyzpytatelní soupeři jsou pak ve třetím koši. České týmy by tak mohly vyfasovat i italský AC Milán nebo Hoffenheim s Pavlem Kadeřábkem. Přemožitel Plzně, izraelská Beer Ševa, taktéž figuruje ve třetím výkonnostním koši.



Tomorrow's #UELdraw:



Nyon, Switzerland

13:00 CET

2019/20 #UEL Player of the Season announced



All you need to know