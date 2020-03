Tragédie v rodině hvězdy z NHL! Jeho dceři netlouklo po porodu srdíčko

Jakoby nestačilo, že za mořem stojí hokejová sezóna. Hráči v době boje proti koronaviru čekají doma a doufají, že se letos ještě na kluziště podívají, což je cílem vedení NHL.

Nucenou pauzu měl elitnímu útočníkovi hájícímu barvy Nashvillu Predators zpříjemnit příchod druhého potomka. K synovi Milovi, který přišel na svět ve chvíli, kdy měnil Granlund angažmá v Minnesotě za Nashville, měla přibýt malá sestřička.

Místo toho se však oba manželé zalykají v slzách. Manželka Emmi zveřejnila v neděli večer na svém instagramovém profilu velmi emotivní zprávu.

"Náš malý anděl se narodil bez srdečního tepu. Oba věříme, že se na nás z nebe dívá a že je naším strážným andělem. Věříme, že vše, co se stává, má nějaký důvod," píše manželka hokejisty, jenž letos vstřelil sedmnáct branek.

Zpráva je to o to smutnější, že rod Granlundů čeká na narození dívčího potomka již více jak padesát let (naposledy se holčička narodila Gralundovým v roce 1967). Sám Mikael má ještě bratra Markuse, jenž působí ve Vancouveru.

Fanouškům se dnes osmadvacetiletý rodák z finského města Oulu zaryl do paměti svou nevšední parádou. Coby devatenáctiletý mladíček si na MS 2011 dovolil v semifinále proti Rusku perfektní lakrosový trik zvaný Michigan a odstartoval tak cestu za zlatým finále.



Granlundův lakrosový gól v semifinále světového šampionátu:





Nashville letos bojuje o play-off. Aktuálně drží v tabulce Západní konference "černého Petra". Na devátém místě se však drží jen vinou horšího skóre. Postupové místo drží právě jeho bratr s Canucks.