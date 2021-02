Nechci ho! Marseille získala špatného hráče, naštvaný kouč u týmu skončil

Olympique Marseille se v posledních zápasech nedaří a aktuálně mu patří až devátá příčka v Ligue 1.





Nyní navíc francouzský velkoklub přišel i o svého trenéra, který toho má evidentně až po krk. Portugalský kouč André Villas-Boas totiž z týmu odchází na vlastní žádost, a ještě pořádně rozzlobený.

"Podal jsem rezignaci s tím, že nesouhlasím se sportovní politikou klubu. Čekám na odpověď. Pokud mi řeknou ne, pak budu pokračovat. Od Olympique nic nepotřebuju, nechci peníze, jen chci prostě odejít" řekl na tiskové konferenci mrzutý trenér. Vedení Marseille nakonec z jeho rezignací souhlasilo a Olympique je tak bez trenéra.

Andre Villas-Boas has offered his resignation as manager of Marseille pic.twitter.com/s0hFPlmbV6