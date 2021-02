To se dělá trenérovi. Hvězda PSG zostudila kouče, dostane smlouvu?

Ángel Di María kroutí v Paris Saint-Germain už šestou sezonu a letos v létě mu končí smlouva. Příznivci francouzského velkoklubu se ale nyní Argentinci pochechtávají, že nyní už nový kontrakt určitě nedostane.

Důvodem je video z tréninkového baga, kde Di María nechutně vyškolil svého trenéra a krajana Mauricia Pochettina, jenž se zapojil do týmových hrátek. Hvězdný záložník mu nasadil ukázkové jesličky a pak se ještě drze radoval.

Angel Di Maria nutmegs Mauricio Pochettino in training - Poch reacts: Thats the risk when you want to play with them. They have incredible quality. I am 48 & sometimes my leg doesnt move as I want it to. pic.twitter.com/ZEWKPPdrNQ