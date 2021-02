Tlusťoch zemře ve sra***ch, bavili se doktoři o umírajícím Maradonovi

V rámci vyšetřování smrti Diega Maradony se na povrch dostaly rozhovory ošetřujících lékařů, neurochirurga a rodinného lékaře Leopolda Luqueho a psychiatričky Agustiny Cosachovové, ze dne 25. listopadu 2020. Záznamy jako první zveřejnila argentinská média.







“Jsem na dálnici. Vypadá to, že je mrtvý. Určitě je. Musíte postupovat, tak jako vždy. Vypadá to, že prodělal infarkt a umře ve srač**ch, tlusťoch jeden. Nemám ponětí, co se stalo, jsem na cestě,“ je volný překlad Luqueho nahrávky do společné konverzace, kterou nahrál zatímco spěchal do Maradonova domu.







Cosachovová byla na místě dříve a kolegu informovala o průběhu situace:

Rozhovor se dostal k nejstarší Maradonově dceři, která z úmrtí otce vinní lekáře i Diegovi právníky. Dalma sdílela své pohoršení na sociálních sítích: “Právě jsem si poslechla audio nahrávky mezi Luqueem a psychiatričkou a je mi na zvracení. Od boha žádám jedinou věc, aby učinil spravedlnost.“





Luque sos un hdp y ojala se haga justicia pero no ignoremos que la persona que se lo presenta a mi pap,lo contrata y le paga un sueldo es Matas Morla! Yo acabo de escuchar los audios entre Luque y la psiquiatra y vomite!Lo nico que le pido a Dios es que se haga justicia! — Dalma Maradona (@dalmaradona) January 31, 2021

Připomeňte si příběh Diega Maradony, který shrnula reportáž Sportovních novin:

Děsivé nahrávky komentovala i její sestra Giannina: