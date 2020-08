Tkachuk se po zranění soupeře cítí mizerně, Jets v tom vidí jasný úmysl

Obrovská ztráta pro Winnipeg přišla už v šesté minutě. Scheifele zavážel puk do útočné třetiny a Tkachuk ho chtěl zezadu dohrát na mantinel. Centr Tryskáčů na poslední chvíli uhnul o něco více do strany, než Tkachuk očekával a útočník Flames ho trefil bruslí ve vzduchu.



Hrozivě vypadající zákrok poslal Scheifeleho do silných bolestí. Útočník Winnipegu se začal na ledě svíjet a zápas tím pro něj skončil. Jets po zápase neposkytli bližší informace, jaké zranění Scheifele utrpěl.



Trenér Paul Maurice měl ale po utkání jasný názor na tento zákrok. "Bylo to úmyslné. Bylo to nechutné, odporné kopnutí zezadu do nohy," komentoval střet Maurice. "Mohl mu přeříznout achilovku. Mohl tomu chlapovi ukončit kariéru. Je to absolutně odporný zákrok," nešetřil znechucením trenér.





Tkachuk za zákrok nijak potrestán nebyl, až kapitán Blake Wheeler si ho při příštím střídání vyhlédl a vyřídil si to s ním pěstmi. U jiných hokejistů by asi většina lidí hovořila o nešťastném zákroku, jenže Tkachuk má pověst tvrdého až zákeřného hráče, který už byl trestán stopkou za své zákroky.



"Dohrával jsem ho a vznikla z toho tahle nehoda. Z toho výsledku jsem se cítil hrozně," komentoval zákrok Tkachuk. "Moje levá brusle se kvůli rychlosti zatřásla a nadskočila, jelikož jsem asi jel moc rychle a pak do něj narazila a vypadalo to, že jsem ho tam zasekl. Cítím se mizerně," popsal situaci útočník Calgary.

