Tenisová revoluce: Bautista Agut bude hrát turnaje v dresu Villarrealu!

Když byl Roberto Bautista-Agut malý kluk, vyrůstal ve fotbalové akademii jednoho z nejznámějších španělských klubů. Pak se ale musel rozhodnout, a nakonec zvolil do zbytku své sportovní kariéry tenis.



Nyní se ale vrací a na stadionu pózoval s typickým žlutým dresem. Znak „žluté ponorky“ odteď bude mít i na svém tenisovém dresu!



„Jsem s tímhle klubem spojený více než 20 let a jsem rád, že mohu být i dál takto členem rodiny Villarrealu. Budu znak klubu nosit všude tam, kde se objevím,“ nechal se slyšet 12. hráč světového žebříčku.

#Endavant Esports | @BautistaAgut has gone from wearing the Villarreal kit as a young footballer to having the badge on his tennis shirt as an @atptour professional. @LaLigaSportshttps://t.co/41pKtZECvN pic.twitter.com/yNx0eEZnNj