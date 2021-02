Takové kluky v týmu potřebujeme, chválí Pastrňáka kouč Cassidy

Pastrňák poprvé skóroval už po 12 sekundách hry. Flyers ale poté otočili skóre na 3:1 a havířovský rodák tak musel opět zařadit vyšší rychlostní stupeň. Dvěma góly, třetí 15 sekund před koncem, srovnal na 3:3.

Šlo tak o jeho desátý hattrick v NHL - devátý v základní části, jeden přidal v play off. Samotný 24letý útočník ale přiznal, že byl před zápasem nervózní. A není se čemu divit. Po operaci odehrál teprve třetí utkání.

"Zotavování bylo opravdu dlouhé. Něco podobného jsem ve své kariéře ještě nezažil. Čekání bylo dlouhé a už mě hodně svrběly ruce," pronesl Pasta pro web NHL.

"Neměl jsem ze začátku asi tolik sebevědomí. Jakmile jsem stoupl na led, cítil jsem se jak těsně po operaci. Pak jsem se ale začal dostávat do kondice a cítil jsem se skvěle," komentoval.

"Ze svých zkušeností vím, a to jsem mu taky řekl, že jakmile ztratíš tolik času, nebo celou sezónu, je vždycky těžké se vrátit. Člověk nemá takový timing. Ruce nejedou tak, jak by měly. Ale Pasta mi ukázal, že to tak vždy není," nechal se slyšet po zápase trenér Bruins Bruce Cassidy.

"Jsem rád, že ho máme zpátky. On je prostě střelec. Takové hráče v týmu člověk potřebuje. To oni vyhrávají zápasy. A on to v posledních zápasech zase dokazuje. Vypadá neskutečně energicky. Jsme opravdu vděční, že je zpátky," chválil 55letý kouč.

Mimochodem, Pastrňák podruhé v kariéře skóroval během prvních dvanácti sekund. Poprvé se mu to povedlo proti New Yorku Rangers 26. října 2016. Tehdy se trefil už po deseti vteřinách.

Navíc zaznamenal devátý hattrick v základní části v 393 zápasech. Už pouze čtyři hráči mají v historii Bostonu více. Phil Esposito jich zapsal 26 v 625 duelech, Can Neely 14 v 525 zápasech a Johny Bucyk potřeboval na 12 hattricků 1436 střetnutí.

Připomeňte si noční one man show Davida Pastrňáka: