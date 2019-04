Sparta slízla kritiku od fanoušků! Tragický zápas, Ščasný táhni

Jak s Karvinou, tak se Slavií byli jednoznačně horším týmem. Proti sešívaným navíc ani nevystřelili na bránu. I proto to sparťané dostali od svých fanoušků pořádně sežrat.

„Ščasný, Frýdek, Zahustel, Štetina, Radakovič, Plavšič, Čivič i Chipciu běžte všichni do prdele, všichni do jednoho kurvíte Spartu, totálně průměrní hráči i trenér!“ nebral si servítky jeden z fanoušků.

Zdroj: facebook AC Sparta Praha reakce fanoušků

„Pánové pardon, ale tohle byl tragický zápas. Kdyby to alespoň bylo odježděný, ale…vypadalo to spíš, že kluci vidí balon snad poprvé v životě a absolutně nevěděli, co s ním,“ napsala naštvaná fanynka.

„Vždyť jsme pro Slavii nebyli vůbec soupeřem. Každým zápasem posunujeme trapnost našich výkonů výš. Ščasný táhni už konečně pryč ze Sparty,“ handrkoval jiný příznivec letenského klubu.

Sparta díky prohře v poháru přišla o jedinou šanci vyhrát v této sezoně trofej. V ligové tabulce jí sice patří třetí místo, ale na druhou Plzeň ztrácí jedenáct bodů a na první Slavii patnáct.