Sparta na kolenou: Vaše bída, naše radost, vtipkují slávisté na úkor rivala

Derby nemá favorita. To se alespoň říká před každým soubojem nesmiřitelných rivalů. 294. utkání Sparty a Slavie ale přeci jen mírného favorita mělo. Slavii se daří jak v lize, tak v Lize mistrů a tým je ve skvělém rozpoložení.



Naopak Sparta se trápí a výsledek podle toho vypadal. 3:0, jasná záležitost. A krátce po zápase zaplavily internet vtipy na úkor letenského rivala. „Vaše bída, naše radost,“ neskrývá nadšení jeden ze slávistických fanoušků.





To sparťané překvapivě přijali prohru s pokorou. Uznávají sílu Slavie a hledají chyby ve vlastních řadách. Nadávají na vedení, styl hry i samotné hráče. A do toho si musí vypít kalich hořkosti do dna.

Sešívaní si totiž užívají pražskou nadvládu a kromě pochvalných slov rychle vytvořili i vtipné koláže, které jejich soka zesměšňují.