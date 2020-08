Sparta byla v jednáních úspěšná, Hancko na Letné zůstává další rok

Po získání Ondřeje Čelůstky by tak Sparta mohla vytvořit nejsilnější stoperskou dvojici v lize, a to právě obrana poslední dobou trápila rudé nejvíce.



Na pozici stopera se v uplynulé sezoně vystřídali David Lischka, Uroš Radakovič, Lukáš Štetina, Semih Kaya, Georges Madjeck, Costa Nhamoinesu a Dávid Hancko. Jejich rotace nebyla způsobená rozkládáním sil mezi více hráčů, ale hlavně špatnými a nevyrovnanými výkony.

Až na konec sezony se stoperská dvojice ustálila na složení Hancko - Štetina a byl to hlavně první jmenovaný, kdo svými výkony oslňoval. Proto si fanoušci žádali jeho příchod z Fiorentiny, odkud byl na Letné pouze na hostování.

Na přestupu se sice Sparta nedohodla, ale ještě minimálně rok Hancko v rudém dresu bude hrát. Letenští se totiž s italským klubem dohodli na prodloužení hostování, přičemž Sparta má možnost po jeho konci hráče odkoupit, hovoří se o částce 3 miliony eur.

Blýská se na Letné na lepší časy? Minimálně co se týče obrany to tak vypadá. Po sérii odchodů Sparta konečně začala hráče také přivádět a bude-li to pokračovat, mohou mít na Letné cíle nejvyšší.