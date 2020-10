Smolaři století! Kodaň dostala bizarní gól a nezahraje si Evropskou ligu

Ke kuriozní situaci došlo ve 20. minutě. Rijeka se dostala do rychlého protiútoku.

Fotbalisté Kodaně chtěli samozřejmě rychlý kontr co nejdříve ubránit, jenže při jejich snaze se hned dvojice hráčů na trávníku srazila.



Zmar dánského klubu pak dokonal obránce Ankersen, který si míč po odrazu od břevna srazil do brány.

This Rijeka goal away to Copenhagen might be the funniest goal in years pic.twitter.com/pygJrytusR