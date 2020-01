Smekáme! Fanoušci zasypali hřiště šálami. Ty zahřejí oběti zemětřesení!

Provincii Elazig na východě Turecka zasáhlo zemětřesení o síle téměř sedmi stupňů. Silné zemské otřesy si vyžádaly přes dvacet obětí a tisíce zraněných. Přeživší lidé živoří, jejich domovy jsou v troskách a navíc je sužuje zima.

Noční teploty aktuálně atakují v Turecku hranici mínus deseti stupňů. Mnoho lidí pak utíkalo ze svých domovů v boji o holý život nalehko.

Těmto pohnutým osudům se rozhodli čelit fanoušci aktuálně druhého týmu Superligy. Po zápase, ve kterém Fenerbahce porazilo Basaksehir 2:0, zahrnula hrací plochu vlna solidarity.

Fanoušci začali házet na trávník šály a čepice. Tyto oděvy poputují do živelnou katastrofou postižené oblasti, kde pomohou lidem bez domovů k tomu, aby přežili jedno z nejkrutějších období v jejich životech. Právě běžné propriety každého správného fanouška budou v Elazigu doslova horkým zbožím.

At the end of the Fenerbahe game on Saturday, fans threw scarves onto the pitch to be sent to those affected by the earthquake in Turkey



(via @beINSPORTS_TR) pic.twitter.com/qsFQ6n5nVf