Slavii čeká Legia s Pekhartem. Vaclík bez Ligy mistrů, Zmrhal skóroval

Slavia Praha nezvládla odvetu třetího předkola Ligy mistrů proti maďarskému Ferencvárosi. Po výsledku 1:0 postupuje celek z Budapešti. Tým Jindřicha Trpišovského čeká Legia Varšava, která padla s Dinamem Záhřeb.

Do Prahy tak přijede bývalý útočník Sparty Tomáš Pekhart. V Lize mistrů bude nakonec chybět i Tomáš Vaclík, který šel do Olympiakosu právě z důvodu této soutěže. Do předkol ovšem dosud nenastoupil.

Dařilo se ale Jaromírovi Zmrhalovi, který zatím v dresu Slovanu Bratislava září. Při remíze 1:1 s Lincolnem skóroval a pomohl k postupu do posledního předkola druhé nejkvalitnější klubové soutěži.

VIDEO: Během úterý se zkompletoval i přesun Lionela Messiho do PSG, který se již zdravil s fanoušky: