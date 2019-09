Slavia musí měnit stadion pro pohár, Jílek má z Jihlavy obavy

Slavia má za sebou derby pražských S a veze se na vlně úspěchu. Nejen že Spartu smázla 3:0, ale daří se jí také v Lize mistrů, kde v prvním zápase remizovala s Interem Milán 1:1. Teď ji čeká další důležitý zápas a pro některé hráče může být těžké se na dalšího soupeře namotivovat. Bude jím totiž Slavoj Vyšehrad.



Jenže domácí zápas se neodehraje pro Slavii v Edenu. Ve Vršovicích se totiž bude vše chystat na večerní Ligu mistryň a tak budou sešívaní hrát na stadionu Viktorie Žižkov. Ta tou dobou bude hrát v daleké Karviné.

ZMNA: Zpas 3. kola #molcup @slaviaofficial - FC Slavoj Vyehrad se uskuten ve stedu 25. z od 16 hodin na stadionu Viktorie ikov. — MOL Cup (@MOL_Cup) 23. z 2019

Důležitý zápas čeká i Spartu. Ta si v derby uřízla ostudu a fanoušci jsou hodně napjatí, jak se klub k jasné prohře s nesmiřitelným rivalem postaví. Zatím mají jasno, kdo za porážku 0:3 může. Trenér Jílek a vedení Sparty.

Samotný trenér si problémů je moc dobře vědom. "My máme tři dny do utkání v Jihlavě. Je to jeden z předních týmů druhé ligy. Nečeká nás nic jednoduchého," nechal se slyšet kouč Sparty po zpackaném derby.