Slavia deklasovala Teplice, Stanciovi stačilo na gól pět minut

Fotbalisté Slavie skvěle vstoupili do nové sezony a připsali si druhou výhru. Po úspěchu ve Zlíně porazili Teplice, které hrály druhý poločas v deseti, 5:1. První gól za sešívané vstřelil i exsparťanský kapitán Nicolae Stanciu.

Mistrovská Slavia nevstoupila do zápasu vůbec dobře. Už ve čtvrté minutě se mohly prosadit Teplice, dalekonosnou střelu Jana Shejbala ale skvěle vytáhl na roh Kolář. Sešívaní se probudili až ve 12. minutě, kdy odražený míč nasměroval do brány Jaromír Zmrhal.



O osm minut později bylo pro slávisty ještě veseleji. Ševčík krásnou kolmicí vyslal do brejku Micka van Burena a ten ukázkově přeloboval brankáře. Skvělý poločas korunoval těsně před pauzou třetí trefou Josef Hušbauer.



Vypadalo to tak na debakl a teplickým fanouškům hned v první minutě druhé půle přidělal vrásky Jakub Mareš. Ten se po druhé žluté kartě nechal vyloučit a tepličtí tak dohrávali o deseti. Paradoxně jim to ale pomohlo k prvnímu gólu, který vstřelil Tomáš Vondrášek.



V 61. minutě se na hřiště poprvé dostal ve slávistickém dresu Nicolae Stanciu. Trvalo to jen pět minut a rumunský fotbalista se zapsal do statistik. Do vápna ho vyslal Petr Ševčík a Stanciu z úhlu nekompromisně po zemi zakončil.



V nastavení pak zaokrouhlil výsledek na 5:1 kapitán Tomáš Souček. Slavia si tak drží po dvou zápasech stoprocentní bilanci, Teplice mají jeden bod za remízu s Příbramí.