Skvělý výkop! Mexický brankář skóroval z vlastního vápna. VIDEO

Veracruz prohrával 1:2 a končil nastavený čas, do vápna soupeře se tak na rohový kop vydal i gólman a nechal svou branku odkrytou.



Hostům se skórovat nepodařilo a míč skončil u brankáře domácích. Antonio Rodriguez však namísto běžného válení se po zemi, aby uběhlo co nejvíce času, neváhal a vydal se na hranici svého pokutového území. Nakopnul míč vší silou a prázdnou branku soupeře trefil.

Whoa The goalkeeper really scored from his own box.



(via @Chivas) pic.twitter.com/2yCCaF3chv