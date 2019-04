Skvělé zprávy! K reprezentaci se připojí další tři hvězdy z NHL

Ze zámoří přišly skvělé zprávy! K hokejové reprezentaci by se měly připojit tři velké posily z NHL. Tým by měl doplnit Michael Frolík, Ondřej Palát a Dominik Simon.

Všem třem hráčům skončila sezona nečekaně velmi brzo. Ondřej Palát s Tampou vyhrál celou základní část, v play off ale suverén naprosto vyhořel a padl 4:0 s Columbusem.



Stejným poměrem vylétl i vítěz z let 2016 a 2017 Pittsburgh. Za něj bojoval Dominik Simon, v sérii s Islanders nedokázal ale svého soupeře ani jednou zdolat. Calgary, vítěz Západní konference, dokázalo s Michaelem Frolíkem v sestavě proti Coloradu zvítězit pouze jednou.



Teď se všechny tři hvězdy konečně vyjádřily ke své účasti na rychle blížícím se mistrovství světa. A všechny tři mají o reprezentaci zájem. Pro web isport.cz to potvrdil Petr Nedvěd.



„S Ondrou Palátem a Michaelem Frolíkem jsme domluveni, že by se měli předvést už na turnaji v Brně,“ potvrdil Nedvěd jejich účast v zápasech 2. a 5. května.





Dominik Simon by se v národním dresu mohl představit ještě dříve. Pokud stihne v Pittsburghu oficiálně ukončit sezonu, mohl by zvládnout už sobotní zápas v Nitře proti Slovensku.



Trenéři reprezentace budou také bedlivě sledovat noční zápasy NHL. Sedmé klání čeká Boston s Davidem Pastrňákem a Davidem Krejčím i San Jose s Tomášem Hertlem.



Zápas mezi Bostonem a Torontem můžete sledovat na Nova Sport 1 od 1:05, klání mezi San Jose a Vegas Golden Knights o tři hodiny později.