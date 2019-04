Skvělá oslava! Fanynka si narvala obličej Higuaína mezi prsa

V italské Serii A byl vyhlášeným kanonýrem. V Itálii hrál za Neapol, Juventus a nakonec i za AC Milán. Za šest sezon vstřelil 117 gólů a i proto si ho v zimní pauze vytáhla anglická Chelsea. V Premier League se mu ale nedaří tak, jak by si představoval.



V dresu Blues letos vstřelil v jedenácti zápasech jen čtyři góly a fanoušci jsou nespokojení. Naposledy se trefil v pondělní dohrávce s Burnley. Zápas začal hodně divoce a argentinský střelec už ve 14. minutě zvyšoval na 2:1.



A gól to byl parádní. Po ťukesu ve vápně se Higuaín z úhlu opřel do míče a nekompromisně ho poslal pod břevno. Více si ale možná užil oslavu. Okamžitě se totiž rozběhl za fanoušky a rozhodl se, si gól užít s nimi.



V tu chvíli ale přišlo něco, co asi neočekával. Jedna z fanynek ho totiž objala tak, že si narvala jeho obličej mezi svá prsa.

