Skupina smrti? Nároďák může na Euru nalétat přes 20 tisíc kilometrů!

Postup a euforii z postupu na mistrovství Evropy pomalu střídá napětí. Čeští fotbalisté netrpělivě vyhlíží los základních skupin a doufají, že nebudou nalosováni do skupiny A. V tu chvíli by totiž mohli během měsíce nalétat neuvěřitelných 20 tisíc kilometrů!

Češi po postupu ze druhého místa budou při losování ve třetím výkonnostním koši a 30. listopadu se dozví své soupeře pro základní skupinu mistrovství Evropy. Fanoušci už samozřejmě kalkulují a vyhlíží nejsnadnější i nejtěžší skupinu.



Fotbalisté jsou na tom pravděpodobně jinak. Ti se budou chtít za každou cenu vyhnout skupině A. Tým ze třetího koše v ní totiž čeká cestovatelské peklo.



Jak je to možné? Ač ještě není jasné, kdo to bude, už se ví, kdo bude kdy a kde hrát. Klání skupinových zápasů se totiž budou odehrávat ve městech, které jsou od sebe vzdálené 3116 kilometrů. V Římě a Baku.

Na první zápas, který se hraje 13. června, by se Češi museli přesunout do Ázerbájdžánu a urazit svých prvních 2950 kilometrů. Jenže o čtyři dny později by vyzvali v Římě Itálii a po utkání by se museli přesunout zpět do Baku, kde by odehráli poslední zápas ve skupině.



Tím ale cestování nekončí. Pokud by se svěřencům Jaroslava Šilhavého dařilo a postoupili by do osmifinále ze druhého místa, čekala by je cesta do Amsterdamu, která je dlouhá 3635 kilometrů. A aby toho nebylo málo, případné čtvrtfinále by hostilo opět Baku.

Zdroj: TN.cz, mapy.cz

Postup mezi nejlepší čtyři celky by znamenal cestu do Londýna a fotbalisté by si odletěli posledních 3978 kilometrů. Hlavní město Anglie totiž hostí jak semifinálové, tak finálové boje. Celková vzdálenost by tak po přesunu do Prahy činila 21464 kilometrů!



Jenže cestování by nebylo jedinou překážkou šíleného systému mistrovství Evropy. Mezi Římem a Baku je časový posun tří hodin. A kdyby fotbalisté poté cestovali z Ázerbájdžánu do Londýna, museli by překonat dokonce časový posun čtyř hodin.

Takhle by cestovali čeští reprezentanti ve skupině A při postupu do semifinále: