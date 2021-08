Povedené úterý v Montrealu, postupuje Kvitová i Siniaková

Kateřina Siniaková po velkém boji postupuje již do třetího kola turnaje v Montrealu. V dramatickém utkání srazila devátou hráčku světového žebříčku Gabine Muguruzaovou. Zvítězila i Petra Kvitová, která po velkém boji zdolala francouzskou soupeřku.

Kateřina Siniaková vstoupila do utkání naprosto famózně a devátou hráčku světa smázla 6:2, a to i přes to, že dvou hrách prohrávala 0:2. Druhý set byl jasně v režii španělské tenistky.

Kateřina Siniaková takzvaně dostala "kanára" a po 34 minutách Muguruzaová vyhrála naprosto dominantně 6:0. Rodačka z Hradce Králové se ale sebrala a rozhodující set byl neuvěřitelně napínavý.

Po šesti gemech byl stav 3:3 a poté přišel rozhodující moment duelu. Siniaková totiž soupeřku brejkla a poté si udržela svůj servis. Využila i brejkboly na vítězství a raduje se z postupu do třetího kola.

Do boje se krátce před jednadvacátou hodinou dostala turnajová sedmička Petra Kvitová, která vyzvala Fionu Ferrovou. První set byl vyrovnaný, ale nakonec se radovala zkušenější Kvitová.

Naprosto identický vývoj měl i druhý set, který skončil totožným výsledkem. Petra Kvitová se sice nadřela, ale postup do třetího kola má nakonec v kapse.

Kateřina Siniaková - Gabine Muguruazová 6:2, 0:6, 6:3

Petra Kvitová - Fiona Ferrová 6:4, 6:4





