Simon pomohl asistencí k výhře Tučňáků, nedařilo se Rangers

Dva páteční zápasy NHL přinesly na chlup stejný výsledek. V prvním duelu mezi Pittsburghem a New Jersey vyhráli domácí i zásluhou asistence Dominika Simona 4:1. Druhý zápas pak přinesl shodný výsledek, a to když Ottawa přehrála druhý newyorský celek Rangers 4:1.

Tučňáci, kteří nezvládli koncovku ve dvou posledních zápasech, si tentokrát spravili chuť. Jejich vítězné tažení zápasem nastartoval německý mladík Dominik Kahun, který krásnou bekhendovou střelou otevřel skóre. Asistenci u jeho branky si navíc připsal český útočník Dominik Simon.



Hosté z Jersey však dokázali srovnat, a to když po 31 vteřinách druhé části prostřelil gólmana Jarryho Taylor Hall a přesilovkovým gólem srovnal stav na 1:1. Nicméně Pittsburgh si ještě do konce druhé třetiny vzal své vedení zpět a zásluhu na tom měl Jake Guentzel, který po přihrávce Malkina zvýšil na 2:1 pro domácí celek.



Klíčová pak byla třetí třetina. Tučňáci v něm dali dvě branky během 25 vteřin. Nejdříve po chybě v rozehrávce Jersey skóroval střelou pod víko Jared McCann a následně propálil Blackwooda v bráně John Marino, který si připsal svůj druhý gól v NHL.



Hosté po tomto šoku zkusili ještě vyměnit gólmana, ale ani náhradník Domingue nakonec Ďáblům nepomohl a ti tak domů odjíždějí s prázdnou. Naopak Pittsburgh se vítězstvím vyšvihl na páté místo ve východní konferenci.

Stejný výsledek avšak jiný průběh měl duel mezi Ottawou a NY Rangers. Domácí Senátoři šli do brzkého vedení, a to když se přesnou střelou uvedl Thomas Chabot, který prostřelil Lundqvista v bráně. Ottawa pak šla i do dvoubrankového vedení a prsty v tom měl mladičký Kanaďan Logan Brown, který přesilovkovým gólem vstřelil svoji jubilejní první branku v NHL.

Rangers se však ještě do konce třetiny dokázali vrátit do zápasu, úspěšným zásahem se na tom podílel obránce Jacob Trouba. Nicméně to byl pro newyorský tým asi poslední důvod k radosti. Pak se totiž prosazovali už jenom domácí, kteří o svém vítězství rozhodli ve druhé třetině. Mezi úspěšné střelce se za Ottawu zapsal Ennis a Duclair, který se stal zároveň druhou hvězdou utkání. Tou první byl však brankář Nilsson, který třiceti úspěšnými zákroky pomohl k výhře Senators v poměru 4:1.



Výsledky zápasů NHL

Pittsburgh Penguins - New Jersey Devils 4:1

Ottawa Senators - New York Rangers 4:1