Šilhavý před Albánií: V základu budou čtyři změny. A co Hložek?

Česká reprezentace zítra odehraje poslední přípravné utkání před evropským šampionátem proti Albánii. Základní sestava by měla oproti Itálii doznat čtyř změn. Trenér Šilhavý na tiskové konferenci potvrdil, že Adam Hložek, Tomáš Kalas a Ondřej Čelůstka jsou zdravotně v pořádku a připraveni do utkání nastoupit.

České reprezentaci se úvodní přípravné utkání proti Itálii nevyvedlo podle představ a prohrála 0:4. "Nepovedený zápas, tahali jsme za kratší konec. Na Italech bylo vidět, jak jsou vyladění. Byli lépe připravení," hodnotil na pondělní tiskové konferenci trenér Šilhavý.

Sestava by měla oproti prvnímu zápasu doznat několika změn. "Od začátku by měly být čtyři změny. V průběhu by se pak mělo vystřídat šest hráčů." O jakou rotaci v kádru půjde, trenér neprozradil. Ale uklidnil, že trojice hráčů, kterou trápilo zranění, do níž patří Hložek, Kalas a Čelůstka, by měla být připravena do zápasu nastoupit.

Šilhavý připustil, že utkání proti Albánii může být podobné tomu se Skotskem. "Se Skoty jsme hráli už dvakrát, tak je máme trochu načtené. Více než Albánii. Může nastat podobná situace jako případně proti Skotsku, kdy budeme obranu dobývat. Chceme se ale hlavně odrazit od vysokého presinku, který nám pomohl v utkáních proti větším favoritům a s Itálií se nám nedařil," řekl trenér české reprezentace.

Šilhavý také na závěr prozradil, že do utkání proti Albánii nastoupí v brance Tomáš Vaclík. Jednička pro evropský šampionát je ale stále neznámá.

Pavel Kadeřábek hodnotil začátek soustředění v Itálii.