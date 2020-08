Sezona Serie A je u konce! Barákův gól prohru a sestup Lecce neodvrátil

Ačkoliv spousta týmů ještě hrála o konečné pořadí v lize, o pohárových pozicích již bylo rozhodnuto, a tak nejdůležitějšími byly duely Lecce a Janova, které rozhodly o posledním sestupujícím. Jistotu sestupu už několik kol měly Spal a Brescia a třetím do party se stalo Lecce.



Janov měl před posledním kolem o bod víc a lepší vzájemný zápas, takže Lecce muselo vyhrát a spoléhat na pomoc Verony, aby Janov také nevyhrál.



Janov do zápasu s Veronou vlétl, aby zamezil veškerým pochybnostem o jeho ligové příslušnosti. Sanabria během 25 minut vstřelil dvě branky a třetí před přestávkou přidal ještě Romero.

Právě střelec třetí branky v 62. minutě dostal červenou kartu po druhé žluté, ale Verona půlhodinovou přesilovku nevyužila, což znamenalo, že Janov se v Serii A udržel. V nastaveném čase ještě oba týmy dostaly jednu červenou kartu.



Nejgólovější byl duel Lecce s Parmou. Bylo to domácí Lecce, kdo jako první skóroval, jenže Lucioni trefil vlastní bránu, takže do vedení šli hosté. To následně ještě zvýšil Caprari.



Lecce ale ještě před přestávkou srovnalo. Barák ve 40. minutě skóroval hlavou a v poslední minutě před pauzou srovnal Meccariello.

Do druhé půle ale lépe vstoupili znovu hosté. Cornelius a Inglese dali Parmě znovu dvoubrankové vedení a Lapadulův gól poté pouze zmírnil porážku domácích, kteří tak pro příští sezonu sestupují do Serie B.



Výsledky nedělní Serie A:



Spal - Fiorentina 1:3 (1:1)

Branky: 39. D'Alessandro - 30. Duncan, 89. Kouame, 90+4. z pen. Pulgar

Bologna - Turín FC 1:1 (1:0)

Branky: 18. Svanberg - 66. Zaza

FC Janov - Verona 3:0 (3:0)

Branky: 13. a 25. Sanabria, 44. Romero

Lecce - Parma 3:4 (2:2)

Branky: 40. Barák, 45. Meccariello, 68. Lapadula - 11. vl. Lucioni, 24. Caprari, 52. Cornelius, 66. Inglese

Sassuolo - Udinese 0:1 (0:0)

Branka: 53. Okaka