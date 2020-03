Sezona NHL skončila, tvrdí brankář Vegas. Vedení ligy chce hrát i v létě!

Je to otázka, na kterou by chtěli znát odpověď všichni fanoušci NHL. Bude se pokračovat nebo ne? Soutěž byla přerušena 12. března. Od té doby se nehraje. Brankář Vegas Robin Lehner má jasno, že nejlepší hokejová soutěž na světě bude ukončena, to ale zatím striktně odmítá vedení soutěže.