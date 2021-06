Sestavu nemá stále nikdo jistou, teprve se rozhodneme, říká Šilhavý

Český trenér Jaroslav Šilhavý po zápase s Albánií většinu týmu chválil, i když stále ví, že do optimálního výkonu to mělo stále daleko. Líbili se mu především stopeři a od zápasu s Itálií byl vidět posun.

"Jsem především rád, že jsme zápas zvládli vítězně. Jsme spokojení s výkonem v prvním poločase, ale měli jsem asi čtyři vyložené šance, které jsme bohužel neproměnili. Do poločasu jsme dostali gól, ale jsem rád, že jsme to ve druhé půli zvládli a věřím, že nás to v přípravě posune," zhodnotil zápas Šilhavý.

"Nebylo to všechno v pořádku, ale rozdíl v dnešním zápase byl naprosto odlišný než ten, který jsme odehráli s Itálií. Věřím, že to ještě vyladíme, abychom byli připravení na Skoty," doplnil k zápasu

Vyjádřil se také k Jakubu Janktovi, který v prvním poločase spálil dvě velké šance. "Kuba ví sám, že to mohl řešit lépe. Náskok by nás zklidnil a druhý poločas bychom mohli odehrát jinak. Může i poděkovat klukům vzadu, hlavně stoperům, kteří hráli vážně dobře. Hrál se hodně vysoký presink a kluci to zvládli."

A jak bude vypadat sestava v prvním zápase se Skotskem, to ještě sám neví. "Je to hodně čerstvé. Něco jsme zkoušeli s Itálií, něco nyní. Ještě budeme mít asi pět tréninků a stát se může cokoliv. Takže není nikdo ze sestavy, komu bych mohl říct s jistotou, že bude v pondělí hrát," prozradil.

Byl také rád, že do ochozů mohlo alespoň malé množství diváků. "Bylo to příjemné. Nebylo to bohužel moc lidí, ale my jsme šťastní za každého fanouška, který pomůže utvořit atmosféru. Uvidíme, jak to bude na samotném šampionátu a už se na to moc těšíme."





Po evropském šampionátu čeká na Šilhavého výběr pokračování kvalifikace o světový šampionát. Co říkal na los?