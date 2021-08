Selhaly mu ledviny, odumírala mu játra. Panák ve Spartě bojoval o život

25letý stoper nyní prožívá krásné období. V ligovém souboji s Libercem se konečně probojoval do základní sestavy prvního týmu a následně dokonce nastoupil ve 3. předkole Ligy mistrů s Monakem.

"Je to teď moc hezké období celkově. Hraju fotbal, narodila se mi dcera. Nemám si na co stěžovat. Jsem strašně rád, že po tak dlouhé době přišlo období, kdy se každé ráno těším, až vstanu z postele, půjdu na trénink a pak budu doma s rodinou. Netíží mě vědomí toho, že nevím, co bude zítra," prozradil Panák pro magazín Sparta do toho.

Ale v úvodu angažmá všechno růžové úplně nebylo. "Na ty prvotní obrovské zdravotní problémy jsem trochu pozapomněl, ten prvotní respekt z těch problémů zmizel a přemýšlel jsem, že bych se chtěl vrátit co nejdřív. Jenže přišly další operace, každý doktor měl trochu jinou prognózu ohledně fotbalu," popisuje počáteční útrapy Panák.

"Postupně se to začalo zlepšovat a až minulý rok, s nutností další operace, přišlo úplné dno. Tam už to bylo na hlavu hodně těžké, myslel jsem si, že se z toho nezvednu. Pak jsem ale začal hrát s béčkem, cítil jsem, že by to mohlo jít. A teď se pro mě ta pohádka završila šťastným koncem," je spokojený šikovný stoper.

Panák byl stále součástí týmu, po zápasech byl vždy v kabině, slavil se spoluhráči vítězství, a to včetně pohárového úspěchu v MOL Cupu. Což pro něj ale bylo extrémně náročné.

"Když kluci slavili, všechno to na mě dolehlo. Strašně jsem jim to přál, ale tíživě mi došlo, že já tohle dělat nemůžu. Byl jsem součástí týmu, ale vnitřně jsem věděl, že jsem pro to nic neudělal, nijak jsem se o to nezasloužil. Že jsem tady navíc. Děkuju klukům i realizáku, protože mi pořád dávali najevo, že to prožívají se mnou. To mi moc pomáhalo," pokračoval ve vyprávění.

Ani on sám nevěděl, zda bude v kariéře pokračovat. V jednu chvíli to totiž nevypadalo vůbec dobře a dokonce mu šlo o život. "V první fázi po první operaci jsem měl zánět v koleni a selhaly mi ledviny. Strávil jsem dva týdny na ARU a další dva týdny na ortopedii, kde se to po operaci čistilo. V tu chvíli to nebylo o fotbale nebo o sportu, tam šlo o život. Chodil jsem na dialýzy, kromě ledvin mi odumírala i játra. V tu chvíli nikdo neřešil fotbal, šlo o to, jak mi zachránit život," popsal nejtěžší období kariéry.

Hodně mu v tu chvíli pomohli rodiče, přítelkyně a také spoluhráči. Především Bořek Dočkal, který se také vracel po zranění. A také Tomáš Rosický.

"Říkal mi, ať tomu hlavně nepodlehnu, ať se snažím myslet pozitivně. Já mu říkal, že vždycky, když přijdu domů, tak mám špatnou náladu, že můj mimofotbalový život se strašně odvíjí od toho, jak mě bolí koleno. A on mi potvrdil, že přesně ví, o čem mluvím, že to zažíval taky," váží si pomoci od sportovního ředitele.

Nyní už je Panák právoplatným členem sestavy a i díky jeho výkonům je Sparta nadále ve Fortuna lize stoprocentní. A možná i s ním v sestavě budou Pražané bojovat o zázrak na půdě Monaka v rámci odvety 3. předkola Ligy mistrů.

Sportovní ředitel Tomáš Rosický je rád, že udržel pro letošní sezónu silný kádr, jehož členem je právě i Filip Panák: