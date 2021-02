Šéf Plzně v minulosti: Jestli půjde Vrba do Sparty, vyškubnu jeho vrbu!

V roce 2017 zveřejnil server isport.cz článek, ve kterém se Adolf Šádek, zmínil o tom, co by se stalo, kdyby Vrba odešel do Sparty. “První, co bych udělal, tak bych vyškubl tu jeho vysazenou vrbu u plzeňského stadionu. Třikrát se šel na ni ‚TO‘ a poslal mu ji do Přerova. Tím bych začal,“ řekl boss Plzně.

Vrbu už v minulosti totiž lanařila Sparta. V té době ovšem trénoval ruskou Machačkalu a byl pod smlouvou. “S nálepkou Viktorky na zádech by to měl strašně těžké. Také jsem zaregistroval obrovskou nevoli, když se to v Praze jenom vyřklo,“ řekl před lety Šádek k angažmá Vrby v jednom z největších českých klubů.

A po letech se potvrdilo, že pražané stále chovají k sedmapadesátiletému kouči zášť. Ostatně komentáře, které se objevily na sociálních sítích Sparty, to jen potvrdily.

Asi tak uvidime co cas ukaze... radost mi to ale zatim neudelalo #Vrba https://t.co/ErCcKjJCWU — Rohlik7 (@Rohlik77) February 3, 2021

Jestli se tedy bude vykopávat vrba ze země před Štruncovými sady zatím není jasné. Jisté ale je, že se se svým bývalým klubem potká za měsíc a půl. Utkání mezi Spartou a Plzní je naplánované na 13. března v Generali Česká pojišťovna Aréně v Praze.