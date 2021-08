Satoranský je nejlépe placeným sportovcem v ČR, jak dopadli další?

Na druhém a třetím místě se pak pohybují hokejisté David Krejčí a Jakub Voráček.





Nicméně Krejčímu po letošní sezoně skončila smlouva v NHL, při které si vydělal 7,25 milionu dolarů ročně, a český centr se rozhodl odejít do Olomouce. To Voráček se zase stěhuje do Columbusu, kde mu však poběží jeho stávající osmiletá smlouva a měl by si tak v příští sezoně přijít na 7,5 milionu dolarů.







O bramborovou placku pak bojují fotbalisté Patrik Schick a Tomáš Souček. Podle Forbes si za zmíněné období vydělal útočník Leverkusenu o trošku více než záložník West Hamu, Schick má mít výdělek 114 milionů korun, Souček 105 milionů korun.

Nejlepší ženou je pak tenistka Barbora Krejčíková, která dokázala díky skvělým úspěchům z letošního Roland Garros inkasovat cca 40 milionů korun. České hráčce patří sedmnácté místo. V žebříčku WTA se pak 25letá tenistka dostala poprvé v kariéře do Top 10 ve dvouhře.



Žebříček nejlépe placených sportovců podle Forbes:



1. Tomáš Satoranský 218 milionů korun

2. David Krejčí 150,5 milionů korun

3. Jakub Voráček 135 milionů korun

4. Patrik Schick 114 milionů korun

5. Tomáš Souček 105 milionů korun



17. Barbora Krejčíková 58 milionů korun



Zmíněné částky jsou uváděny za období červenec 2020 – červen 2021. Podle Forbes jde o součet hrubé mzdy v klubu, získaných prize money a příjmů od sponzorů.