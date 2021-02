Sága rodu Hašků pokračuje! Martinův bratr Filip bojuje s Bohemians

23letý Filip Hašek je hráčem pražské Bohemky, ale mnoho toho za ni neodehrál a nyní si prostřednictvím právní zástupkyně chce vydupat místo v A-týmu. V aktuální sezoně odehrál pouze jedno pohárové utkání a ve třech ligových zápasech nastřádal 68 minut na hřišti.

"Na začátku zimní přípravy bylo Filipovi oznámeno, že si může libovolně najít angažmá a do doby, než ho najde, tak mu bylo umožněno trénovat s širším kádrem," prozradil Nova Sportu tiskový mluvčí Bohemians Petr Koukal.

Jenže Hašek zařazení do širšího kádru bere jako odsunutí do béčka a chtěl by být zařazen zpátky do prvního týmu. "Obdrželi jsme dvě výzvy na přeřazení zpět do A-týmu, na což my jsme reagovali tak, že nedošlo k jeho vyřazení, tudíž ho není kam zpětně zařazovat," vysvětlil Koukal situaci.

Na internetu se začaly šířit zvěsti, že Hašek hodlá žalovat tým, případně podat jednostrannou výpověď smlouvy, ale vršovický tým tyto spekulace na svých sociálních sítích popřel.

Ke spekulacm ohledn dajn aloby Filipa Haka na Bohemku meme uvst, e v tuto chvli oficiln i neoficiln informovni nejsme. Datov schrnka, veden klubu, ani prvn zstupce tuto informaci nemaj. Jeden ze zdroj na FB zpochybnil komentem sm Filip Haek. — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) February 1, 2021

"Ke spekulacím ohledně údajné žaloby Filipa Haška na Bohemku můžeme uvést, že v tuto chvíli oficiálně i neoficiálně informováni nejsme," napsali Klokani na svém Twitteru.

Zatím tedy není jasné, jestli Filip Hašek opravdu plánuje podnikat ráznější právní kroky, než pouhé zaslání výzvy k přeřazení zpátky do A-týmu. Když by k tomu ale došlo, byla by to velmi pozoruhodná situace.

Jeho starší bratr Martin totiž loni v lednu nenastoupil k odletu na soustředění se Spartou. Následovalo přeřazení do B-týmu a poté Hašek podal jednostrannou výpověď smlouvy.

Spor mezi Martinem Haškem a Spartou stále trvá a 25letý záložník si mezitím našel angažmá v týmu Würzburger Kickers z druhé nejvyšší německé soutěže.