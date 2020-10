Hromadná bitka v utkání sparťanské rezervy. Na hřišti létaly pěsti

Sám autor tvrdého zákroku se stal obětí pořádné rány do obličeje. Talentovaný fotbalista Adam Gabriel, který hraje za rezervu Sparty, skočil pod nohy jednomu z protihráčů a vyvolal tak již zmíněnou hromadnou potyčku.

Gabriel měl následně rozdat také ránu, za což dostal od rozhodčího, který nevěděl kam dřív skočit, červenou kartu. „Hrubé nesportovní chování. Udeření soupeře (Petra Došlého) pěstí do oblasti hlavy v přerušené hře,“ stojí v zápise sudích.

Právě za tento zákrok měl následně ze střídačky vyběhnout na trávník trenér brankářů Karel Mička, který úder plnou silou Gabrielovi oplatil. „Hrubé nesportovní chování, udeření soupeře (Adama Gabriela) v přerušené hře pěstí do oblasti hlavy,“ napsal rozhodčí do zápisu další důvod pro udělení trestu.

Kolegovo vyběhnutí na trávník pak okomentoval i trenér Domažlic Pavel Vaigl. „Hostující Gabriel dal našemu hráči pěstí. Myslím, že i dvěma Petrům Mužíkovi a Došlému, ale neviděl jsem to přesně. Od nás pak na hřiště bohužel vběhl trenér brankářů, který neudržel nervy na uzdě. Samozřejmě se ho nezastávám, tohle do fotbalu nepatří, ale jsou to emoce a stalo se, zápas měl grády," popsal situaci pro Domažlický deník.

I přes vyhrocený moment však mohl být trenér spokojený. Jeho Domažlice totiž porazily "béčko" Sparty 2:0.