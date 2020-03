Rozjedou se i nižší soutěže? FAČR bude jednat, týmy to růžově nevidí

S tím souhlasí také tiskový mluvčí FAČR Michal Jurman, podle kterého by se nejpalčivější otázky měly vyřešit na schůzce Výkonného výboru Fotbalové asociace ČR 7. dubna.

„Momentálně jsou jakékoliv predikce ohledně financování a pokračování fotbalových soutěžích dost nejisté,“ dodává Jurman.

S nejistotou se musí smířit i samotné fotbalové kluby v nižších soutěžích.

“Jak to cele dopadne ještě vůbec nevíme. To, jestli se bude dohrávat, kdo postoupí nebo sestoupí, budou mít v kompetenci okresní fotbalové svazy. Jarní část vůbec nezačala, informace o přerušení soutěže z důvodu koronaviru přišla totiž ještě před prvním zápasem. Čeká se co bude, jsme na druhém místě tabulky. Je ale i klidně možné, že se vůbec nezačne a bude se hrát až na podzim," říká Petr Eliška, zástupce klubu FK Litol mládež, hrajícího středočeskou okresní soutěž na Nymbursku.

Plán dohrát letošní fotbalovou sezonu nevidí příliš růžově ani předseda třetiligového SK Benešov Tomáš Novák.



„FAČR si představuje, že se to dohraje a nikdo z klubů si to neumí představit. U velkých profesionálních klubů to dohrát asi lze, díky tomu, že mají mládež, široký kádr a neomezený počet hřišť, ale v našich podmínkách to dohrát reálně asi nejde, ani kdyby se případně vložila hrací středa,“ dodává předseda týmu z České fotbalové ligy (ČFL), podle kterého by případné zařazení tzv. anglických týdnů nemělo příliš smysl.

"V našem amatérském týmu máme například spoustu hráčů, kteří budou řešit, pokud se situace vrátí do normálu, školní povinností a je tak dost možné, že nebudeme mít v týdnu jednoduše s kým hrát," uzavírá vedoucí fotbalového týmu ze středočeského Benešova.