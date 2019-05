Tragédie na hřišti: Rozhodčí při zápase zkolaboval, po chvíli zemřel

Obrovská tragédie se stala přímo při zápase nejvyšší bolívijské ligy. Na trávníku zkolaboval teprve jednatřicetiletý rozhodčí, který byl sice ihned převezen do nemocnice, tam ale svůj boj prohrál..

Ve 25. kole nejvyšší bolívijské ligy mezi týmy Always Ready a Oriente Petrolero zkolaboval rozhodčí. Victor Hugo Hurtado, kterému bylo 31 let se ve 47. minutě z ničeho nic složil na hrací plochu. Ihned se k němu seběhli hráči i týmoví lékaři, zachránit se ho ale nepodařilo. "Rozhodčí prodělal první infarkt na hřišti a druhý při příjezdu do nemocnice," sdělil pro BBC jeden z týmových lékařů.

Zápas se odehrál na městském stadionu Always Ready, který má nadmořskou výšku 3 900m. "Je nám všem líto co se dnes stalo. Upřímnou soustrast jeho rodině, přátelům a kolegům," vzkázal bolívijský prezident na twitteru. Zápas se nakonec dohrál a domácí tým zvítězil nakonec 5:0.