Manažer hokejové Olomouce: Kosticyna si už nemůžu vážit!

Zkušený manažer se pro web isport.cz vyjádřil o Kosticynovi jako o obtloustlém bolševikovi. Nicméně nyní už se ke svým slovům úplně vracet nechtěl. "Už se k tomu nechci vyjadřovat. Nezlobte se," vyjádřil se pro Nova Sport.

Zákrok hráče Kosticynova formátu ho ale samozřejmě ohromně mrzí. "Za normálních okolností bych si hráče, který má stovky zápasů v NHL, vážil. Teď to samozřejmě nejde. Kdyby to udělal dvacetiletý mladík, tak řeknu, že ustřelil, ale to se tady rozhodně říct nedá," komentoval Kosticyna Fürst.

Ačkoliv se Rutar po zákroku poměrně rychle oklepal a odjel po svých, tak následky si z nevybíravého zákroku odnesl. "Adam má zlomený nos. Jinak zatím nevíme, co s ním je. Nejsem doktor, abych to hodnotil. Ale čeká ho ještě celá řada vyšetření včetně magnetické rezonance. Ale když měl zlomený nos, asi tam ještě něco bude," myslí si generální manažer Mory.

Navíc se Olomouci zranili ještě další hráči. "Nemám teď s kým hrát. Obvolávám prvoligové kluby, abychom měli s kým odehrát páteční kolo," prozradil.

Že běloruského hokejistu trest nemine, to je vcelku jasná věc. Každý vyšší trest musí projednat disciplinární komise v čele s Viktorem Ujčíkem. Ale jak sám Fürst říká, na délce trestu nesejde. "My stejně nemůžeme disciplinárce dát další podnět. Nějak to přezkoumaj, zasednou a rozhodnou. Však od toho tam jsou. Kosticyn dostane nějaký trest a ať už bude jakýkoliv, tak my žádné zvýšení požadovat nebudeme. A víte proč? Nemám to rád. Nerad nějak bonzuji nebo tak a hlavně nám to mladého neuzdraví," je smířený.

Z celé situace nevinní ani nikoho z Pardubic. "Nikdo za to nemůže. Ať už trenér, sportovní manažer nebo majitel pan Dědek. Tomu samozřejmě vůbec nic nevyčítám. Ani jsme to spolu neřešili a upřímně, ani se neznáme. Vždycky za to může jenom hráč. Je to jen v jeho hlavě," uzavřel Fürst.